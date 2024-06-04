سوق "الأسهم السعودية".. تداولات اليوم بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والأهلي، والدوائية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.