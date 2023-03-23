لتوطين شبكات الجيل الخامس.. أرامكو السعودية توقّع مذكرة مع "سامسونج"

ويهدف التعاون المقترح إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس المتقدمة والتي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية.