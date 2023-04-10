نظام الشركات الجديد يسهم في تحويل أكثر من ألفي منشأة إلى شركة في الربع الأول لعام 2023

وأسهم النظام الجديد في تحويل 2048 منشأة، منها 2011 تحولت من مؤسسة إلى شركة وفق المعايير المحددة، كما تمكنت 20 شركة في التحول إلى شركة مساهمة، و14 مؤسسة من التحول إلى مساهمة و3 منشآت مساهمة إلى مدرجة خلال الربع الأول من عام 2023.