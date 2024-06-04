أسعار الذهب تنخفض 0.4 % إلى 2341 دولاراً اليوم الثلاثاء

فيما يتعلق بالتقرير الشهري للوظائف المرتقب صدوره الجمعة المقبل، قال محللون، إنه في حالة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من 200 ألف في مايو، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً، فقد تتراجع أسعار الذهب بدرجة أكبر، وربما تهبط دون مستوى الدعم عند 2320 دولاراً للأوقية.