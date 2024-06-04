أسعار الذهب تنخفض 0.4 % إلى 2341 دولاراً اليوم الثلاثاء

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.4 %؛ لتصل إلى 2341 دولاراً للأوقية، مع ترقب المستثمرين اليوم بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، وقبل صدور التقرير الشهري للوظائف نهاية الأسبوع.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، في ظل توقعات انخفاضها إلى 8.4 مليون في أبريل من 8.49 مليون في مارس، الأمر الذي من شأنه الإشارة إلى تباطؤ زخم الطلب على العمل.
فيما يتعلق بالتقرير الشهري للوظائف المرتقب صدوره الجمعة المقبل، قال محللون، إنه في حالة إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من 200 ألف في مايو، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً، فقد تتراجع أسعار الذهب بدرجة أكبر، وربما تهبط دون مستوى الدعم عند 2320 دولاراً للأوقية.