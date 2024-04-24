لبناء شراكات سعودية - بريطانية.. الرياض تحتضن مبادرة "great futures" في مايو المقبل

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن: "إنها فرصة مهمة لعقد شراكات بين قطاعَي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، خاصة أنها ستركّز على التعاون في مجال التقنية والابتكار، وتحديداً في تقنيات البحث والتطوير، والتقنية النظيفة، والتقنية المالية، والبناء المستدام، إلى جانب التعاون في القطاعات الخدمية وجودة الحياة، وأبرزها: الفنون، الموضة، الإعلام، التعليم، الصحة، الرياضة، الهندسة المعمارية، والسياحة".