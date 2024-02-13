حصاد 50 عامًا.. "الصندوق الصناعي" يحتفل بدعم أكثر من 4000 مشروع

ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذبًا وصناعةً للكوادر الوطنية المتميزة؛ فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهميةً كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، متوجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعًا معرفيًّا يسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص؛ لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلًا.