خبير عالمي: السعودية ستكون دولة قائدة في قطاع التعدين إلى جانب الصين

وشدد فريدلاند على أنه يجب على شركات التعدين أن تصبح فاعلة في ممارسة أدوارها التنموية، وعلى الحكومات أن تدعم صناعة التعدين لتحقيق الانتقال بنجاح إلى الطاقة النظيفة، لافتًا النظر إلى أن العالم لم يدرك بعد حجم الاضطراب الذي قد يتسبب فيه استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة النظيفة.