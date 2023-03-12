"التنمية الاجتماعية" يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

وتفصيلاً، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، أن إعلان تخصيص مبلغ (24) مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق إستراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.