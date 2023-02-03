دول الاتحاد الأوروبي تتفق على تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية

وبموجب الاقتراح، يبدأ التطبيق في الخامس من فبراير، بالتزامن مع بدء تطبيق الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية.

ومنذ بداية ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفاً على سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، واعتباراً من الأحد سوف يمتد هذا الحظر ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية.