إطلاق النسخة الثانية من تحدي إنترنت الأشياء بالشراكة بين "منشآت" و"هيئة الاتصالات"

وكشفت "منشآت"، أن المنتجات الابتكارية الناتجة عن تحدي إنترنت الأشياء الذي يأتي بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ستسهم في حل تحدياتٍ قائمة في السوق المحلي؛ بحيث يمثل كل منتج ابتكاري فرصةً لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل، وسيغطي التحدي عدة مجالات يمكن المشاركة بها وهي: (البيئة، والسياحة، والترفيه، والصناعة، والنقل)؛ فيما سيتضمن التحدي عدة أنشطة؛ وذلك من خلال استشارات مكثفة من خبراء مركز ذكاء في إنترنت الأشياء، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة.. كما سيشمل التحدي تقديم جوائز مالية واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية.