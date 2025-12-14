سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10,588 نقطة بتراجع 127 نقطة

وكانت أسهم شركات: الأندية للرياضة، وطيران ناس، والتصنيع، والوطنية، والغاز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سي جي إس، وسيسكو القابضة، وتشب، والدرع العربي، والعبيكان للزجاج، فكانت الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.69% و6.61%.