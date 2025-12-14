سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10,588 نقطة بتراجع 127 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بـ127.15 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,588.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية – نحو 141 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 232 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الأندية للرياضة، وطيران ناس، والتصنيع، والوطنية، والغاز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سي جي إس، وسيسكو القابضة، وتشب، والدرع العربي، والعبيكان للزجاج، فكانت الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.69% و6.61%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، ومهارة، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية. أما الأكثر نشاطًا من حيث القيمة، فكانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والكيميائية، وطيران ناس.
من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بـ108.53 نقاط، ليقفل عند مستوى 23,719.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وكمية تداول تجاوزت مليون سهم.