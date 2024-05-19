اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة وطنية للتطوير العقاري لتعزيز قدرة المطورين

ويأتي ذلك في ظل إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة والتطورات التي يشهدها قطاع التطوير العقاري بوصفه محورًا رئيسًا في رؤية 2030 من تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية كنيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.