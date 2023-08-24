سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11405 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صدر، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و6.00% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وصدر، وشمس، والكثيري، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، والأهلي، وسلوشنز، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 17.29 نقطة ليقفل عند مستوى 23646.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 83 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 5 ملايين و600 ألف سهم.