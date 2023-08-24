سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11405 نقاط

وكانت أسهم شركات صدر، والكثيري، وذيب، والبابطين، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، والباحة، ومهارة، وسينومي ريتيل، والسعودي الألماني الصحية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و6.00% .