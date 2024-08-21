"حريري": 47 خطًّا ملاحيًّا جديدًا وإجمالي الخدمات الملاحية في موانئ المملكة 115 خطًّا

وتقدم المنطقة الجديدة التي تمتد على مساحة 225 ألف متر مربع مجموعة من الحلول اللوجستية تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد ومناولة 200 ألف حاوية قياسية سنويًّا، كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.