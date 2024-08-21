"حريري": 47 خطًّا ملاحيًّا جديدًا وإجمالي الخدمات الملاحية في موانئ المملكة 115 خطًّا

كشف رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن استثمار شركة ميرسك في ميناء جدة، يُعد أكبر استثمار لوجستي في العالم بقيمة 1.3 مليار ريال.
وقال "حريري": إضافة 47 خطًّا ملاحيًّا جديدًا ليصبح إجمالي الخدمات الملاحية في موانئ المملكة 115 خطًّا؛ سيرسخ مكانة المملكة الرائدة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة العالمية.
وأشار إلى أن موانئ المملكة شهدت توقيع إنشاء 18 منطقة لوجستية في الموانئ التابعة للهيئة بإجمالي استثمارات بلغت 10 مليارات ريال.
وأوضح "حريري" أن القيمة الاستثمارية الإجمالية بين الهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والدولية تجاوزت 25 مليار ريال.
وتدشن الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" وشركة "ميرسك" اليوم الأربعاء، أكبر منطقة لوجستية متكاملة لميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات بلغت 1.3 مليار ريال.
وتقدم المنطقة الجديدة التي تمتد على مساحة 225 ألف متر مربع مجموعة من الحلول اللوجستية تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد ومناولة 200 ألف حاوية قياسية سنويًّا، كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يأتي هذا الإطلاق ضمن مبادرات موانئ التي تهدف إلى زيادة أعداد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة بحلول عام 2030.
وتضم المنطقة اللوجستية في ميناء جدة، مناطق تخزين وتوزيع للصادرات والواردات، ومخازن للمنتجات الغذائية المبردة، ومنطقة لإعادة الشحن والشحن الجوي وشحن البضائع، ومركزًا لتنفيذ التجارة الإلكترونية.
وتعتمد المنطقة اللوجستية في ميناء جدة، على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وتستخدم شاحنات نقل كهربائية لتقليل الانبعاثات، وتطبق حلولًا لإزالة الكربون لتحقيق صافي صفر في 2040.