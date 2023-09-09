أمانة القصيم تشارك بـ375 فرصة استثمارية في "سيتي سكيب" العالمي

تشارك أمانة منطقة القصيم، بمعرض سيتي سكيب العالمي، الذي يُعقد في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وقال أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم السبت: إن مشاركة الأمانة، بمعرض "سيتي سكيب" العالمي، بتوجيه من الوزير لطرح الفرص للمستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني بهذه الاستثمارات أمام الزوار داخل وخارج المملكة، بحضور 170 دولة، تحت سقف واحد وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ضمن أهدافها الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن أمانة القصيم تستعرض من خلال مشاركتها بالمعرض، أكثر من 375 فرصة استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، ومنها أنشطة تجارية وصناعية ورياضية وسياحية وترفيهية وغيرها.
وأكد أمين القصيم، أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين تأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار المنطقة.
وأشار إلى أن المعرض الاستثماري يُعَد فرصة كبيرة لرواد الأعمال خارج وداخل المملكة؛ للاطلاع والمشاركة في المشروعات الاستثمارية، وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم التي تلبي احتياجات جميع فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة بمنطقة القصيم.