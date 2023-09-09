أمانة القصيم تشارك بـ375 فرصة استثمارية في "سيتي سكيب" العالمي

وقال أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، اليوم السبت: إن مشاركة الأمانة، بمعرض "سيتي سكيب" العالمي، بتوجيه من الوزير لطرح الفرص للمستثمرين ورفع الاقتصاد الوطني بهذه الاستثمارات أمام الزوار داخل وخارج المملكة، بحضور 170 دولة، تحت سقف واحد وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ضمن أهدافها الاستثمارات المحلية والأجنبية.