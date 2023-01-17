أمين "أوبك": رفع قيود كورونا بالصين سيحفز الطلب على النفط في العام الحالي
أعرب الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص عن توقعاته أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مشيرًا إلى ترجح أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميًا.
وقال "الغيص"، على هامش منتدى دافوس 2023: إن الطلب على النفط لا يزال في نمو رغم ضغوط الاقتصاد، موضحًا أن منظمة "أوبك" تراقب بوادر الركود في العديد من الدول المتقدمة بحذر.
وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": الطلب من الهند والصين قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة، ونؤكد أهمية الصين والهند في الطلب على النفط.
وأردف: المؤشرات تشير إلى أن الحكومة الصينية أصبحت تمنح رخصًا جديدة للاستيراد وهذا مؤشر إيجابي على تعافي الطلب على النفط في الصين، كما يتم الإعلان في الصين عن مصافٍ جديدة، إحداها بسعة 400 ألف برميل/يوم في الصين.
وتابع: الكميات المستوردة من النفط في الصين خلال شهر ديسمبر أعلى من الكميات في شهر نوفمبر.
جدير بالذكر أن مسحًا لوكالة "بلومبيرغ" قد توقّع أن يسجل استهلاك النفط في الصين رقمًا قياسيًا هذا العام، في وقت يتخلى فيه أكبر مستورد في العالم عن قيود "صفر كوفيد"، مما يعزز توقعات الطلب العالمي.
وبخصوص العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، قال "الغيص": إن موسكو تعتبر لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة، وليس من السهل استبدال إنتاجها، موضحًا أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير العقوبات على إمدادات النفط الروسية.
وأضاف: في "أوبك" مسارنا واضح وهو أهمية الاستثمار في النفط والغاز، والطاقة، "أوبك" رسالتها واضحة وهي أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول 2050، وهناك زيادة 1.6 مليار نسمة، العالم سيحتاج إلى 25 بالمائة زيادة في مدخلات الطاقة، فمن أين سيحصل عليها؟ النفط سيكون المزيج الأهم في معادلة الطاقة.