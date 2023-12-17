"مركز الملك سلمان للإغاثة" و"الصندوق الاستئماني الإنساني" يوفران شريان حياة لتمكين المجتمعات بأفغانستان

وصف رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، اتفاقية المساعدة الغذائية التي وُقعِت مع برنامج الأغذية العالمي بأنها تاريخية، فهي تسمح بمعالجة انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يواجه الأسر الأكثر ضعفًا في أفغانستان، وتوفر سبل العيش لنحو 38 ألف أفغاني وإرساء الأساس للاعتماد على الذات واستشراف مستقبل أكثر إشراقًا.