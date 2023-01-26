"هدف" يدعو منشآت القطاع الخاص للتسجيل في "لقاءات حائل"

ويهدف الملتقى، الذي يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.