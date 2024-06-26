"أرامكو" و"سيمبرا" تعلنان عن اتفاقية مبدئيّة لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لـ"بورت آرثر"

وأوضح الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر النعيمي، أن الشركة مهتمة باتخاذ خطوات في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، وباعتبار الشركة شريكًا استراتيجيًّا محتملًا في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال، وتتمتع أرامكو السعودية بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز؛ بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة رئيسة ضمن استراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًّا رائدًا في مجال الغاز الطبيعي المُسال.