مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12202 نقطة

وكانت أسهم شركات: سماسكو، ومهارة، وبترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: لجام الرياضة، والصناعة الكهربائية، والإنماء ريت الفندقي، وميدغيلف للتأمين، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و6.09%.