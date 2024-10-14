على هامش فعاليّات "المنتدى اللوجستي".. الخطوط الحديدية السعودية توقع عقدين ومذكرات تفاهم

وجاء العقد الثاني لتشغيل وتطوير محطتين للخدمات اللوجستية في كل من الخرج وحرض، إضافةً إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم أولها مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بهدف تنمية القدرات الوطنية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "مسار واعد"، والثانية مع شركةDHL والأخيرة شركة أجيليتي جلوبال.