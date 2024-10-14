على هامش فعاليّات "المنتدى اللوجستي".. الخطوط الحديدية السعودية توقع عقدين ومذكرات تفاهم

اختتمت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مشاركتها في المنتدى اللوجستي العالمي ضمن جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث استعرضت "سار" خدماتها المتطورة في القطاع اللوجستي، وقدمت لمحة عن التقدم الكبير الذي حققته شبكات الخطوط الحديدية في المملكة.
وأشارت إلى استخدامها أحد أطول قطارات الشحن وأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، بالإضافة إلى تشغيلها لأطول خطوط حديدية في العالم تستخدم نظام إدارة الحركة الأوروبي "ETCS-L2".
كما وقعت "سار" عددًا من العقود ومذكرات التفاهم، شملت عقدين مع شركة البحري للخدمات اللوجستية؛ الأول يهدف إلى زيادة كميات الحاويات المنقولة على خط الشرق.
وجاء العقد الثاني لتشغيل وتطوير محطتين للخدمات اللوجستية في كل من الخرج وحرض، إضافةً إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم أولها مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بهدف تنمية القدرات الوطنية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "مسار واعد"، والثانية مع شركةDHL والأخيرة شركة أجيليتي جلوبال.
يأتي توقيع مثل هذه العقود ومذكرات التفاهم ضمن جهود "سار" لتوفير حلول نقل آمنة ومستدامة، لتُسهم بذلك في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية السعودية 2030، لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا في ظل دورها المهم في ربط عمليات النقل الإقليمي والدولي.