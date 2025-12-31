الصناعة والثروة المعدنية: 24 شركة وتحالفًا يفوزون برخص كشف في 172 موقعًا تعدينيًا بالمملكة

فرص مقبلة وتوسع جغرافي:

وأشارت الوزارة إلى استمرار طرح رخص الكشف لمواقع جديدة بمساحة 13,000 كيلومتر مربع في المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وحائل، مع التوسع في الأحزمة المتمعدنة المطروحة سابقًا.

وستُعلن الوزارة عن فرص استكشاف واستثمار إضافية لعام 2026 خلال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، المقرر من 13 إلى 15 يناير 2026.