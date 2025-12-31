الصناعة والثروة المعدنية: 24 شركة وتحالفًا يفوزون برخص كشف في 172 موقعًا تعدينيًا بالمملكة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز 24 شركة وتحالفًا محليًا ودوليًا برخص الكشف في 172 موقعًا تعدينيًا بالمملكة، ضمن أكبر منافسة تعدينية في تاريخ السعودية، شملت ثلاثة أحزمة متمعدنة في مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، وبإجمالي إنفاق استكشافي يتجاوز 671 مليون ريال خلال أول عامين من برامج العمل.
وبحسب الوزارة، انتقلت 76 موقعًا من إجمالي المواقع إلى مرحلة المزاد العلني متعدد الجولات، ضمن مساحات تتجاوز 24 ألف كيلومتر مربع، وتحتوي على معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والنيكل.
وتندرج هذه المنافسة ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وتعزيز استغلال الثروات المعدنية التي تُقدّر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
الشركات والتحالفات الفائزة:
شملت قائمة الفائزين شركات بارزة مثل: ديسكفري العربية، الغزال العربي، إقليد إندوتان، معادن باريك، معادن إيفانهو، سييرا نيفادا، رويال رودز، مصفاة الذهب السعودية، إضافة إلى عدد من التحالفات التي ضمّت كيانات محلية ودولية منها: تحالف عجلان وإخوانه مع مجموعة شاندونغ، وتحالف شركة ميدانا مع شركة معادن، وغيرها.
شفافية في الإجراءات واستقطاب عالمي:
وأوضحت الوزارة أن المنافسة نُفّذت عبر منصة إلكترونية شاملة، ومرت بعدة مراحل أبرزها التأهيل المسبق، واختيار المواقع، والمزاد متعدد الجولات، بمشاركة 26 شركة مؤهلة، في تجربة اتسمت بالشفافية وجذبت اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
فرص مقبلة وتوسع جغرافي:
وأشارت الوزارة إلى استمرار طرح رخص الكشف لمواقع جديدة بمساحة 13,000 كيلومتر مربع في المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وحائل، مع التوسع في الأحزمة المتمعدنة المطروحة سابقًا.
وستُعلن الوزارة عن فرص استكشاف واستثمار إضافية لعام 2026 خلال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، المقرر من 13 إلى 15 يناير 2026.
رابط التفاصيل: taadeen.sa/ar/mining-bids