توجُّه نحو توحيد شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية

يأتي ذلك في إطار الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشيًا مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية، حيث اتجه عددٌ من الدول على مستوى العالم إلى توحيد الشواحن لعددٍ من الأجهزة الإلكترونية في أسواقها.