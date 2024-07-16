تتويجًا للصفقة الأضخم.. وفد سعودي ألماني يزور "إيرباص" في هامبورغ

وتأتي الزيارة استشرافًا لمستقبل المملكة العربية السعودية الطموح في قطاع الطيران؛ حيث تمثّل تتويجًا لأكبر استثمارٍ في تاريخ مجموعة السعودية، بعد أنْ أبرمت في مايو الماضي صفقة تعدّ الأضخم في تاريخ الطيران السعودي، مع شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات، والمتضمّنة شراء 105 طائرات، تتوزّع ما بين "54" طائرة من طراز "A321neo" لـ"السعودية"، و"51" طائرة لطيران أديل، موزّعة بين: "12" طائرة من طراز A320neo ، و"39" طائرة من طراز "A321neo"؛ ليكون أسطول "السعودية" باكتمال وصول الطائرات الأحدث على مستوى العالم.