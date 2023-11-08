9 مذكرات واتفاقيات تفاهم بمنتدى الطائف للاستثمار بقيمة تجاوزت مليار ريال

نوّه أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بالنجاح الذي تحقق لمنتدى الطائف للاستثمار والذي اختتمت فعالياته أمس الثلاثاء.
وأشاد بدعم ومؤازرة محافظ الطائف، والذي رعى هذا المنتدى وسانده، وقد كان لذلك أكبر الأثر في زيادة الإقبال عليه من رجال الأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار وممثلين عن كبرى الشركات الآسيوية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
وأبان أن أمانة الطائف "الراعي الماسي للمنتدى" قدمت كل أوجه الدعم لمنتدى الطائف للاستثمار، وأسهمت في التهيئة والإعداد لهذا الحدث الاقتصادي الذي يدعم الاستثمار، ويسلط الضوء على الإمكانات والمقومات الاستثمارية النوعية والرائدة في هذه المدينة السياحية العريقة، مشيرًا إلى الإقبال الاستثماري المحلي والدولي الواضح، والمشاركات البارزة التي عززت من جودة هذا الملتقى العالمي.
وترافق هذا الدعم من الأمانة بالمشاركة الفاعلة في فعاليات المنتدى بتوقيع 9 مذكرات واتفاقيات تفاهم نوعية في الملتقى بين الأمانة ومستثمرين محليين وخارجيين بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال، وهيأت الأمانة كل المواقع المحيطة بفندق مريديان الهدا الذي يحتضن فعاليات المنتدى والمعرض المصاحب له.
وأوضح أن أمانة الطائف عملت على رفع جاذبية الاستثمار في المحافظة، وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدينة وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي، والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت على أتمتة الإجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة، كما صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية.