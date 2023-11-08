9 مذكرات واتفاقيات تفاهم بمنتدى الطائف للاستثمار بقيمة تجاوزت مليار ريال

وأبان أن أمانة الطائف "الراعي الماسي للمنتدى" قدمت كل أوجه الدعم لمنتدى الطائف للاستثمار، وأسهمت في التهيئة والإعداد لهذا الحدث الاقتصادي الذي يدعم الاستثمار، ويسلط الضوء على الإمكانات والمقومات الاستثمارية النوعية والرائدة في هذه المدينة السياحية العريقة، مشيرًا إلى الإقبال الاستثماري المحلي والدولي الواضح، والمشاركات البارزة التي عززت من جودة هذا الملتقى العالمي.