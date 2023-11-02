"سابك": أرباح الربع الثالث من 2023م بلغت 35.98 مليار ريال سعودي

وكانت (سابك) قد اتخذت – في الربع الثالث من 2023 – خطوات حثيثة نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات؛ حيث أعلنت الشركة في الربع الثالث استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على جميع أسهم شركة (حديد) التابعة لها، في صفقة تستهدف تعزيز قدرات صناعة الصلب في المملكة، للإسهام في الاستفادة من العائدات النقدية في مشاريعنا التنموية لأعمال الكيماويات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.