"أسمنت حائل" توقّع مذكرةَ تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية لخدمة رواد الأعمال

وتأتي ثقة بنك التنمية الاجتماعية باختيار شركة أسمنت حائل ضمن أولى الشراكات في تفعيل هذا المعيار على مستوى المملكة؛ نظرًا لريادتها في المسؤولية الاجتماعية وتبنّي ثقافة التطوّع ودعم المتطوعين، التي تمثّلت في رعايةٍ مستدامة ليوم التطوع السعودي والعالمي بمنطقة حائل منذ 2018م، كما ساهمت الشركة في إثراء ورشة عمل "رصد تطلُّعات أصحاب العلاقة من إنشاء حساب القطاع الخاص بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي" في فبراير 2022م، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.