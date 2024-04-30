"التحلية" تستعرض أحدث براءات اختراعاتها لإنتاج الطاقة النظيفة من خلال مياه الرجيع الملحي

وتأتي مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المنتدى السعودي للمياه 2024 م بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج وصل إلى 11،5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، عبر شبكات مكونة من 33 منظومة إنتاج و139 محطة تنقية، وتملك التحلية رقماً قياسياً عالمياً كأقل منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع 2،27 كيلو واط/ساعة بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض 20 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2023 وتستهدف الوصول إلى خفض 37 مليون طن متري عام 2025.