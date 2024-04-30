"التحلية" تستعرض أحدث براءات اختراعاتها لإنتاج الطاقة النظيفة من خلال مياه الرجيع الملحي

تستعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أحدث ابتكاراتها المتمثلة في براءة اختراع جديدة يمكن من خلالها إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق استغلال مياه الرجيع الملحي، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى السعودي للمياه 2024.
وتسعى "التحلية" من خلال براءة الاختراع الجديدة التي سجلها معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة "وتيرا"، الذراع البحثي للمؤسسة، إلى استغلال فارق الملوحة بين مياه البحر والرجيع الملحي الناتجة من عمليات التحلية، وتحويلها إلى طاقة نظيفة باستخدام غشاء التناضح الأمامي متعدد المراحل.
وتهدف "التحلية" من خلال هذا الابتكار النوعي إلى ضمان مصدر طاقة نظيف ومستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أقصى استفادة من الرجيع الملحي لإنتاج الطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز آفاق تطوير المزيد من الابتكارات والتقنيات الحديثة.
وتستعرض "التحلية" أيضاً مبادراتها وحلولها المتنوعة لاستدامة موارد المياه في السعودية وتعزيز قدراتها لإنتاج المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية من خلال المنتدى السعودي للمياه المقام في العاصمة الرياض الذي تنظمه وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث يجمع المنتدى قادة قطاع المياه محلياً وإقليمياً ودولياً والخبراء والباحثين والمتخصصين، ويتضمن استعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه وزيادة حجم التبادل المعرفي.
وتتمثل مشاركة "التحلية" خلال المنتدى في ثلاث جلسات حوارية وثلاث حلقات نقاش، بالإضافة لجناح خاص في المعرض المقام على هامش أعمال المنتدى، فيما توقع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد في مجالات البيانات والمعلومات للأرصاد الجوية والبحرية، واستغلال تقنيات الأقمار الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة المتقدمة.
وتأتي مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المنتدى السعودي للمياه 2024 م بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم بإنتاج وصل إلى 11،5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، عبر شبكات مكونة من 33 منظومة إنتاج و139 محطة تنقية، وتملك التحلية رقماً قياسياً عالمياً كأقل منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع 2،27 كيلو واط/ساعة بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض 20 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2023 وتستهدف الوصول إلى خفض 37 مليون طن متري عام 2025.
كما تعمل "التحلية" على تسخير التقنيات ودعم الأبحاث والابتكارات في مجال المياه، ونجحت في تحقيق 33 براءة اختراع خلال الـ 24 شهراً الماضية، أحدها استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي، تعزيزاً لمفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.