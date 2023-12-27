"أمانة القصيم" تطرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص بعيون الجواء

ودعت الأمانة، الراغبين في الدخول بالمنافسة، إلى الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل، الدخول إلى بوابة الاستثمار البلدي (فرص)، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني : https://furas.momra.gov.sa/