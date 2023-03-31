خلال "مؤتمر منتدى بواو الآسيوي".. "سابك" تؤكّد للمجتمع الدولي أهمية التعاون من أجل نمو مستدام

وعقب الكلمة الرئيسة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر، تحدث الفقيه كممثل لمجتمع الأعمال الدولي، معرباً عن تفاؤله بإعادة تأسيس مسيرة نمو اقتصادي مستقرة، مسلطاً الضوء خلال مشاركته الأفكار والرؤى المتعلقة بموضوع مؤتمر هذا العام: "عالم غير مستقر: التضامن والتعاون من أجل التنمية في ظل التحديات"، على نجاح الصين في فتح عديد من الفرص التجارية الجديدة لشركة (سابك).