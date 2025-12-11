وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2026 وتخفض تقديرات المعروض

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2026 بمقدار (90) ألف برميل يوميًا ليصل إلى (860) ألف برميل يوميًا، كما رفعت تقديراتها لعام 2025 بمقدار (40) ألف برميل يوميًا لتصل إلى (830) ألف برميل يوميًا.