وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2026 وتخفض تقديرات المعروض

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026، وخفّضت في الوقت نفسه تقديراتها لنمو الإمدادات، وفقًا لتقريرها الشهري الصادر اليوم من مقرها في باريس.
وأشارت الوكالة إلى أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار (3.84) ملايين برميل يوميًا بحلول 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت (4.09) ملايين برميل يوميًا في تقرير نوفمبر الماضي.
كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل، مدفوعة بتحسن التوقعات الاقتصادية وانحسار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى حد كبير.
وقدّرت الوكالة أن نمو الإمدادات سيكون أقل قليلًا من التوقعات السابقة خلال عامي 2025 و2026.
وتوقعت استمرار ظاهرة "الأسواق الموازية"، حيث يترافق فائض المعروض من النفط الخام مع شح في أسواق الوقود، وهو اتجاه مرشح للاستمرار خلال الفترة المقبلة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2026 بمقدار (90) ألف برميل يوميًا ليصل إلى (860) ألف برميل يوميًا، كما رفعت تقديراتها لعام 2025 بمقدار (40) ألف برميل يوميًا لتصل إلى (830) ألف برميل يوميًا.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الدولار – وكلاهما يقترب من أدنى مستوياتهما في أربع سنوات – يشكلان عوامل داعمة لزيادة الطلب على النفط خلال العام المقبل.
وأوضحت الوكالة أن نمو الطلب في عام 2025 جاء بشكل شبه كامل من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتأثر بدرجة أكبر بالظروف الاقتصادية الكلية لديها.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار (2.4) مليون برميل يوميًا في عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت (2.5) مليون برميل يوميًا.