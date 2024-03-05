الذهب يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر.. 2112.39 دولار للأوقية

حام الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسة المقرر صدورها هذا الأسبوع.