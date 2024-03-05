الذهب يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر.. 2112.39 دولار للأوقية

حام الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول؛ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسة المقرر صدورها هذا الأسبوع.
ووفقاً لـ “رويترز” تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2112.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، لكنه حام قرب مستويات يوم الإثنين البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر، وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2120.50 دولار.