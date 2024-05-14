"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق "جنرال أتلانتيك"

أعلنت "السعودية للاستثمار الجريء" (SVC) عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة "جنرال أتلانتيك"، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال استثمارات الملكية الخاصة؛ حيث قادت شركة "جنرال أتلانتيك" استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو منذ أكثر من أربعة عقود، وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة اعتبارًا في 31 مارس 2024 قرابة 84 مليار دولار أمريكي؛ بما في ذلك جميع المنتجات الاستثمارية.
وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية عبر خمسة قطاعات أساسية هي: المنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتقنية.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل كوشك: "إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "جنرال أتلانتيك"، يأتي ضمن برنامج شركة SVC للاستثمار في الصناديق، وتنفيذًا لاستراتيجيتها المتعلقة بجذب مديري الصناديق العالمية الكبرى للاستثمار في الشركات السعودية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المراحل المتقدمة".
بدوره، عبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جنرال أتلانتيك بيل فورد، عن فخره بالشراكة مع SVC، وتوسيع نطاق التزام الشركة تجاه المملكة العربية السعودية، وقال: "تمهد رؤية المملكة 2030 الطريق لفترة من النمو الديناميكي والابتكار في المملكة العربية السعودية؛ مما سيوجد فرصًا استثمارية جذابة لمستثمرينا العالميين، وتُعَد SVC مستثمرًا استراتيجيًّا للغاية سيعمل على تعميق خبرتنا في هذه المنطقة المهمة".
يُذكر أن SVC تُعَـد شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعـة لبنـك المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، التابع لصنـدوق التنميـة الوطنـي، وتهـدف SVC إلى تحفيـز واسـتدامة تمويـل الشـركات الناشـئة والمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة مـن مرحلـة مـا قبـل التأسيس إلى مـا قبـل الطـرح الأوليّ للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.