"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق "جنرال أتلانتيك"

بدوره، عبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جنرال أتلانتيك بيل فورد، عن فخره بالشراكة مع SVC، وتوسيع نطاق التزام الشركة تجاه المملكة العربية السعودية، وقال: "تمهد رؤية المملكة 2030 الطريق لفترة من النمو الديناميكي والابتكار في المملكة العربية السعودية؛ مما سيوجد فرصًا استثمارية جذابة لمستثمرينا العالميين، وتُعَد SVC مستثمرًا استراتيجيًّا للغاية سيعمل على تعميق خبرتنا في هذه المنطقة المهمة".