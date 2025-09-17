وزارة الصناعة تدعم إطلاق خطوط إنتاج مؤتمتة للعناية الشخصية باستثمار 60 مليون ريال

وفي كلمة خاصة، أكد المهندس الأحمدي أن “منتجات المملكة سيكون لها ريادة عالمية – بحول الله – حاملة شعار صنع في السعودية، لافتًا إلى أن هذا التوسع يعكس الجهود المستمرة من وزارة الصناعة، التي تسعى لتطوير منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة عبر تقديم الممكنات والمحفزات التي تدعم الاستثمار المحلي والعالمي.