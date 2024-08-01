صندوق الاستثمارات يوقّع 6 مذكرات تفاهم مع بنوك صينية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة 6 مذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات صينية مالية.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 187.5 مليار ريال.
وتفصيلاً تم توقيع المذكرات مع البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وبنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC).
تتناول مذكرات التفاهم العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.