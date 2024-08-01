صندوق الاستثمارات يوقّع 6 مذكرات تفاهم مع بنوك صينية

تتناول مذكرات التفاهم العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.