هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 19% في يوليو على أساس سنوي

سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 19% في يوليو الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.5%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بما نسبته 78.4% في الشهر ذاته.