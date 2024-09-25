هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 19% في يوليو على أساس سنوي

سجّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 19% في يوليو الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.5%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بما نسبته 78.4% في الشهر ذاته.
وأظهرت النشرة الإحصائية للتجارة الدولية لشهر يوليو 2024، ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 2% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 3.1%.. في وقتٍ انخفضت نسبة الصادرات البترولية إلى إجمالي الصادرات من 77% في يوليو 2023 إلى 73.1% في يوليو الماضي.
وبيّنت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الواردات في يوليو الماضي بنسبة 12.6%، وانخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 25.4%، وذلك مقارنةً بيوليو 2023.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة في يوليو الماضي 169.7 مليار ريال، منها 94.5 مليار ريال للصادرات، و75.2 مليار ريال للواردات؛ ليسجل فائض الميزان التجاري 19.3 مليار ريال.
ومقارنة بيونيو 2024، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في يوليو الماضي بنسبة 6.5%، كما قفزت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 13%، كذلك سجّلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 8.8%، بينما انخفض الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.8%.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في يوليو الماضي، إذ بلغت 33.7% مقابل 31.9% في يوليو 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% مقابل الارتفاع في الواردات الذي بلغ 12.6% خلال الشهر ذاته.