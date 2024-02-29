الرياض نسبتها 43.7%.. "منشآت": 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بنهاية 2023

وبيّن إنزيريلو أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تفخر بدورها الوطني في دفع مسيرة التنمية، وإبراز المكانة التاريخية للمملكة وتراثها العريق، عبر تحويل موقعها المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إلى مركز ثقافي وسياحي وتراثي عالمي، حيث يطمح هذا المشروع إلى الإسهام بـ 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير أكثر من 178 ألف فرصة وظيفية، وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها وجهة سياحية وثقافية، مثمناً جهود رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تلك التطلعات والاستمرار في المزيد من الابتكار وتحويل أحلامهم إلى مشاريع ناجحة.