البنك الدولي: الاقتصاد السعودي هو الأسرع نمواً في المنطقة

وقال في لقاء "فرص نمو الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي نظّمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي أمس:" إن الأداء الجيد لاقتصاد دول مجلس التعاون سيعطي مجالًا أكبر لاستغلال فرص الاقتصاد الأخضر"، مؤكدًا أن ذلك سيساعد بدوره في نمو اقتصاد هذه الدول، وأن التحول للاقتصاد الأخضر سيعمل أيضًا على توفير المزيد من فرص العمل، عادًا المملكة من الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.