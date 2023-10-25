شركة ASpace تستثمر مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة بالسعودية

أعلنت السعودية اليوم إتمام شركة ASpace الصينية، الرائدة في الصناعات الفضائية، استثمارًا بقيمة مليار ريال لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية، على أن يرتفع حجم استثمار الشركة تباعًا مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولاً إلى صناعة الأقمار الصناعية.
وستستفيد ASpace من موقع السعودية الجغرافي كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء في المنطقة، من خلال الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70% من سوق الفضاء؛ الأمر الذي سيعزز أيضًا من قدرات السعودية في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة، من خلال نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية في تقنيات الفضاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن هذا الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية السعودية، وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لجذب تقنيات واستثمارات الفضاء الذي يشهد نموًّا متسارعًا.. موضحًا أن الحراك الذي أحدثته السعودية بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في مجال الفضاء يُعدُّ رافدًا رئيسيًّا لدعم وتنويع الاقتصاد، وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريح له بهذه المناسبة: "إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يُعد النواة الأولى للاستثمار في السعودية في هذا المجال، ولاسيما أنه يعد من ضمن المجالات المستقبلية، التي تتضمن فرصًا عالمية واعدة. ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار بالسعودية، التي تشهد نهضة استثنائية على الأصعدة كافة؛ إذ إن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورًا غير مسبوق؛ ما يعزز من تنافسية السعودية عالميًّا".
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، استثمار شركة ASpace في السعودية بعلامة فارقة مهمة للشركة، وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على قطاع الفضاء بالسعودية، وقاعدة تصنيع الأقمار الصناعية الشاملة في المنطقة. مبينًا أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتطوير تقنيات الفضاء، ليس فقط إقليميًّا، ولكن أيضًا على مستوى العالم.
وجرى تسليم شركة ASpace، التي تتخذ من هونج كونج مقرًّا لها، رخصة الاستثمار على هامش فعاليات منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد بمدينة الرياض. وقامت وزارة الاستثمار ووكالة الفضاء السعودية بأدوار محورية لإنجاح هذا المشروع، بدءًا من دعوة الشركة إلى السعودية، وتطوير فرص الشراكة، وتوفير مواقع التصنيع، وصولاً إلى إغلاق أول صفقة استثمارية نوعية في مجال الفضاء.