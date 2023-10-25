شركة ASpace تستثمر مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة بالسعودية

من جانبه، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريح له بهذه المناسبة: "إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يُعد النواة الأولى للاستثمار في السعودية في هذا المجال، ولاسيما أنه يعد من ضمن المجالات المستقبلية، التي تتضمن فرصًا عالمية واعدة. ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار بالسعودية، التي تشهد نهضة استثنائية على الأصعدة كافة؛ إذ إن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورًا غير مسبوق؛ ما يعزز من تنافسية السعودية عالميًّا".