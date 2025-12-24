الذهب يتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية

وارتفع البلاتين بالمعاملات الفورية 2.9% ‌إلى 2342.25 دولارًا للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارًا، في حين زاد البلاديوم 3% تقريبًا إلى 1919.69 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.