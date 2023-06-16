"الخريف" يبحث فرص الاستثمار مع عدد من الشركات الألمانية في ميونخ

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية في مدينة ميونخ، اليوم؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.