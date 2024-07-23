الذهب يصعد 0.2% مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلًا 2401.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2403.60 دولارات.
ويترقب المتداولون تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 29.14 دولارًا للأونصة، وسجل البلاتين 951.13 دولارًا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 908.43 دولارات للأونصة.