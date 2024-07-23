الذهب يصعد 0.2% مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.