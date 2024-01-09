"كروز السعودية" تُعين أول رئيس لخط "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية

أعلنت شركةُ "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية "الكروز" في المملكة؛ تعيينَ "يورغ رودولف" في منصب رئيس "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية.

ويتمتّع "رودولف" بخبرة تمتدّ لأكثر من 31 عامًا؛ 19 عامًا منها في قطاع الرحلات البحرية السياحية العالمية، وقبل انضمامه إلى فريق "كروز السعودية"، كان يشغل منصب مدير عام شركة "كوستا Costa" للرحلات البحرية في ألمانيا، كما تولّى عدة مناصب إدارية عليا في شركات رائدة بقطاع الرحلات البحرية السياحية؛ مثل: "توي كروز TUI Cruises"، و"أيدا كروز AIDA Cruises"، و"كارنيفال Carnival"، و"رويال كاريبيان إنترناشيونال Royal Caribbean International"؛ مما يجعله المرشحَ الأمثل لقيادة "أرويا كروز" التابع لشركة "كروز السعودية".

وسيكون "رودولف" بصفته الرئيس، مسؤولًا عن الإطلاق التجاري لخط "أرويا كروز" في عام 2024؛ كونه أولَ خط للرحلات البحرية السياحية مخصصة للمجتمع العربي، كما سيُشرف بدوره على جميع العمليات المتعلّقة بالرحلات السياحية والشؤون التشغيلية والمالية الخاصة بها، بما في ذلك: المبيعات، والتسويق، وتجارب الضيوف، والتخطيط لمسارات الرحلات، وإدارة الإيرادات، وخدمات العملاء، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات لتنمية الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كروز السعودية" لارس كلاسن: شهدت كروز السعودية نموًّا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويمثّل تعيين "يورغ رودولف" رئيسًا لأرويا كروز مرحلةً جديدة في مسيرة الشركة نحو تقديم خدمات متميزة تلبّي أعلى معايير الجودة، وأتطلّع للعمل مع يورغ بينما نعمل نحو الإطلاق المترقب لأرويا كروز.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مساعي شركة "كروز السعودية" لتوسيع نطاق خدماتها وعروضها في المنطقة، وقد أعلنت الشركةُ في يونيو 2023 عن إطلاق أول خط للرحلات البحرية التابعة لها "أرويا كروز" بتصميم فريد؛ لاستعراض التجارب والضيافة العربية الأصيلة، وتعمل "كروز السعودية" لتحقيق أهدافها باستقبال "1.3" مليون سائح عبر السفن السياحية بحلول عام 2035.