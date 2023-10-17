شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" تستضيف مؤتمر أسواق الكربون في الجنوب العالمي

فيما قالت الرئيس التنفيذي لشركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" ريهام الجيزي: "لطالما شكّل تداول أرصدة الكربون جزءاً أساسياً من المخطّطات التي تعتمدها دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، تنصّ المادة السادسة من اتفاقية باريس على إطار عمل معنيّ بتحديد آلية استخدام أرصدة الكربون الطوعية عالمياً لتمكين الدول ذات الانبعاثات المنخفضة من بيع الأرصدة للدول التي تواجه صعوبات في خفض مستوى انبعاثاتها بالسرعة التي ترغب بها، ولكن أغلب هذه الإجراءات لا تجري بسلاسة وفق ما هو متوقع، ومع ذلك، إذا تمكنّا من تفعيل هذه الإجراءات وضمان تطبيقها على النحو المطلوب، بما يسهم في تعزيز دور تداول أرصدة الكربون لتصبح أداةً أساسيةً لتمويل عمليّات تصدير أرصدة الكربون الطوعية من الجنوب العالمي وتوسعة نطاقها؛ وأيضاً، للتخفيف آثار تغير المناخ عالمياً، مع تزويد المنطقة بالموارد المالية اللازمة لدعم تطورها ومعالجة آثار التغير المناخي، وتحقيقاً لهذه الغاية، نجتمع مع الجهات المعنيّة الدوليّة في الرياض ضمن إطار" مبادرة مستقبل الاستثمار"، لمناقشة القضايا الحاسمة التي ينبغي التركيز عليها في نقاشات مؤتمر الأطراف القادم"COP28"، والسبب الرئيسي لاستضافة هذا المؤتمر هو أن نعمل جميعاً بصفتنا مشاركين في تطوير أسواق الكربون في الجنوب العالمي، على توحيد الجهود حتى نتمكن من التأثير في هذه النقاشات".