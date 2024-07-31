سيئول.. المركز السعودي للأعمال يستعرض دوره في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بالمملكة

اختتم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مشاركته في منتدى الأعمال السعودي - الكوري، الذي نظّمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية الكورية، في العاصمة الكورية سيئول، بمشاركة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ ووزير التجارة الكوري الدكتور إنكيو تشيونغ؛ وعدد من المسؤولين الحكوميين، وقيادات من قطاع الأعمال وكبريات الشركات في البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.