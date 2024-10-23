أسعار الذهب تواصل تحقيق مستويات قياسية 2751.85 دولار للأونصة

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% أو 3.4 دولار، إلى 2751.85 دولار للأونصة في الساعة 8:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما صعد إلى 2752.5 دولار في وقتٍ سابقٍ من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.