سيناريو 1980.. تحذيرات من نهاية مكاسب الذهب وسط صعود العملات الرقمية

قالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إن مكاسب الذهب قد تقترب من نهايتها، مشيرة إلى أن الأسواق تمر بمرحلة شبيهة بعام 1980 حين فقد الذهب زخمه بعد موجة صعود طويلة.
وأوضحت أن التحول نحو الأصول الرقمية يغير مشهد الاستثمار العالمي، معتبرة أن البيتكوين أصبح "البديل الرقمي للذهب" ويمكن أن تصل قيمته إلى مليون دولار مستقبلاً.
وأضافت أن الابتكار التكنولوجي في مجالات الروبوتات والتقنيات الرقمية يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الحديثة ذات العوائد المستدامة، مؤكدة أن التنويع بين التكنولوجيا والعملات الرقمية بات أكثر أماناً من الاعتماد على المعادن التقليدية في ظل تراجع جاذبية الذهب.
وأشارت وود إلى أن الدولار الأميركي يمر بفترة ضعف نسبي، مؤكدة أن "العملات الرقمية قد تستمر في التطور، وهو ما يقلل من الحاجة إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم".
ويأتي حديث كاثي وود في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع قيمة الأصول الرقمية، ما يعكس تحولًا في عقلية المستثمرين، من الاعتماد على الذهب كملاذ آمن إلى البحث عن أدوات استثمارية مبتكرة أكثر قدرة على التكيف مع المستقبل الرقمي.