سيناريو 1980.. تحذيرات من نهاية مكاسب الذهب وسط صعود العملات الرقمية

قالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إن مكاسب الذهب قد تقترب من نهايتها، مشيرة إلى أن الأسواق تمر بمرحلة شبيهة بعام 1980 حين فقد الذهب زخمه بعد موجة صعود طويلة.