الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى

ارتفع الذهب اليوم، متعافيًا من أدنى مستوى في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، التي أثارت تراجعًا واسعًا في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة ليصل إلى 4374.83 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8% لتصل إلى 4377.80 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 74.41 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.1% إلى 2132.86 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأوقية.