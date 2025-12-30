الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى

ارتفع الذهب اليوم، متعافيًا من أدنى مستوى في أسبوعين، الذي سجله في الجلسة السابقة بفعل عمليات جني الأرباح في نهاية العام، التي أثارت تراجعًا واسعًا في المعادن النفيسة بعد تحقيقها ذروات.