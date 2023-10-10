توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة الدرعية ومجموعة "stc".. هنا التفاصيل

وقال: "شراكتنا مع مجموعة "stc" خطوة نوعية في سعينا لتنفيذ خدمات متكاملة خاصة بالتحول الرقمي في الدرعية، كما أن التعاون المشترك فيما بيننا يؤكد ويظهر حرصنا على الالتزام بتحقيق عملية تطوير وتحول جذري، وهذه الخطوة ليست مجرد تمهيد لمجتمع متقدم فحسب، بل تُشكّل أيضًا سابقة للمشاريع الوطنية الكبرى الأخرى في المملكة، كما أن هذه الشراكة ستخلق نظامًا بيئيًا يزدهر وينمو بالابتكار والاستدامة والتواصل، مع الحفاظ على السحر التاريخي لمجتمع الدرعية، وتطوير أفضل تجربة ممكنة للزوار والسكان على حدٍ سواء".