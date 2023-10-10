توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة الدرعية ومجموعة "stc".. هنا التفاصيل

أعلنت شركة الدرعية عن توقيع عقد مذكرة "شراكة استراتيجية" مع مجموعة "stc" - الممكن الوطني الرقمي الأول في المنطقة؛ لإحداث نقلة في المشهد الرقمي والتقني بمشروع الدرعية التاريخية، ودعم تطوير بنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ليصبح بذلك مشروع الدرعية، أول المشروعات الوطنية الكبرى في المملكة الذي يستفيد من حزمة متكاملة وحديثة من الحلول التقنية المبتكرة التي تُقدمها مجموعة "stc"؛ بهدف تمكين تحويل مشروع بوابة الدرعية إلى منطقة تراثية ذكية بتقنيات مستقبلية متكاملة، لتحسين جودة الحياة بهذا الموقع التراثي والتاريخي والثقافي العالمي.
ومثّل الشركة في التوقيع على المذكرة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، بحضور مسؤولين تنفيذيين من الجانبين.
وتستهدف الشراكة الاستراتيجية تعزيز ودعم الدرعية في تنفيذ مشاريعها وأعمالها المتعلقة بالبنية التحتية.
ووفقًا للمذكرة، فإن الشراكة الشاملة بين الجانبين من شأنها أن تعطي لمجموعة "stc" دورًا فعّالًا في تقديم خدماتها المتخصصة بالدرعية، وتطوير خدمات شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية والإنترنت للمقر الرئيسي ومقارّ الأعمال، والخدمات السحابية والأمنية والمدارة، لدعم مجتمع الدرعية التاريخي والمواقع التراثية والمرافق التطويرية بأحدث التقنيات مع الحفاظ على قيمته التراثية العريقة.
وأوضح "إنزيريلو" أنه بموجب الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها، سيتم الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتطوير مشروع ومجتمع الدرعية، وتسخير قوة التقدم الرقمي في الدفع باتجاه تحسين نوعية وجودة الحياة وتطوير حلول ذكية تلبي تطلعات المستقبل، وخلق فرص لا مثيل لها داخل مجتمع الدرعية ومشروعاته التراثية والثقافية والتطويرية الفريدة.
وقال: "شراكتنا مع مجموعة "stc" خطوة نوعية في سعينا لتنفيذ خدمات متكاملة خاصة بالتحول الرقمي في الدرعية، كما أن التعاون المشترك فيما بيننا يؤكد ويظهر حرصنا على الالتزام بتحقيق عملية تطوير وتحول جذري، وهذه الخطوة ليست مجرد تمهيد لمجتمع متقدم فحسب، بل تُشكّل أيضًا سابقة للمشاريع الوطنية الكبرى الأخرى في المملكة، كما أن هذه الشراكة ستخلق نظامًا بيئيًا يزدهر وينمو بالابتكار والاستدامة والتواصل، مع الحفاظ على السحر التاريخي لمجتمع الدرعية، وتطوير أفضل تجربة ممكنة للزوار والسكان على حدٍ سواء".
من جهته، أعرب "الوتيد" عن سعادته بهذه الشراكة الرائدة مع شركة الدرعية، قائلًا: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا التوجه الرائد، الذي يبرز التزامنا كممكن وطني للتحول الرقمي في المنطقة بقيادة دعم مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومشروع الدرعية يُعد واحدًا من أكثر المشاريع الضخمة، ضمن رؤية السعودية 2030".
ولفت إلى أنه من المقرر أن تتولى نخبة من الشركات التابعة لمجموعة "stc" تنفيذ مختلف الأعمال اللازمة للشراكة الاستراتيجية لتمكين التحول الرقمي المنشود وإكمال أعمال الإنشاء والتنفيذ لتحقيق الرؤية المنوطة بالدرعية، حيث ستقدم شركة "solutions by stc"-المزود الأول لحلول تقنية المعلومات بالمملكة- كامل خدمات التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخدمات المدارة، وكذلك أعمال الربط بين الأنظمة وإدارة المشاريع.
وستوفر شركة "IOT squared" المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، حزم خدمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوريد وتركيب الكاميرات الذكية الخاصة بها وتشكيلها بما يتناسب مع كود البناء الخاص بالدرعية، إضافة إلى توفير حلول المراقبة المركزية بالفيديو القائمة على السحابة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات للمساعدة في اتخاذ القرارات، فيما ستقوم شركة "SCCC" الشركة السعودية للحوسبة السحابية" الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية باستضافة ومعالجة البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتسعى شركة الدرعية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة stc للارتقاء بمستوى أعمال إدارتها ومنظومة البنى التحتية الخاصة وجودة الحياة في إطار ما توفره المشاريع من فرص متنوعة لحياة عصرية واسعة الخيارات، ومتعددة الأنماط، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتمثل في جذب 100 مليون زيارة إلى المملكة العربية السعودية سنويًا بحلول عام 2030.