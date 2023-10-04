أكثر من 3 دولارات.. تراجعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، إذ بلغ أدنى مستوى خلال اليوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت غرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.